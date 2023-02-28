28歲香港名媛蔡天鳳因金錢糾紛引發前夫一家不滿遭殘忍殺害，近日警方雖已在案發現場的湯鍋中尋獲蔡天鳳頭顱，但主要軀幹及雙手至今下落不明，而凶嫌之所以大費周章分屍，竟是與香港法律有關，若被判誤殺罪，最輕可能罰款脫身。

蔡天鳳案件至今香港警方已尋獲蔡天鳳頭顱、肋骨、部分殘肢等部位，但身體軀幹與雙手仍不知去向，警方今（28）日也至打鼓嶺禾徑山東北堆填區展開搜索，據悉，凶嫌之所以要大費周章處理屍體，恐怕與香港的刑罰有關，由於目前香港已廢除死刑，若判「謀殺罪」最高判處終身監禁。

然而，主嫌之一蔡天鳳的前公公為香港警長出身，因此可能對於香港刑罰的制度相當了解，才會選擇碎屍丟棄，因為只要警方找不到屍身，自己又抵死不認的話，陪審團將可能判「誤殺罪」，最輕則只需繳款就可脫身，不過，他們在未處理完蔡天鳳屍體時，就被警方逮捕，所以前夫一家將會面臨謀殺罪的審判。

根據香港媒體報導，昨（27）日4名嫌犯皆已應訊，前夫、前公公、前大伯目前已被控「謀殺」罪，前婆婆則為「妨礙司法公正」罪，當時前公公遭指態度從容、前大伯眉頭深鎖，前婆婆則全程低頭，而首次開庭結果4人皆無法保釋，將押至5月8日下午再訊。