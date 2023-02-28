28歲香港名媛蔡天鳳疑因售屋遭前夫一家謀害並碎屍，行徑駭人震驚外界。有消息指出，涉嫌謀殺蔡天鳳的前夫鄺某原計劃潛逃出境，被香港警方逮捕後，同時公布了鄺某跑路時帶有幾十萬港幣與上百萬名錶，且被逮捕還稱身體不適，由警員押解至醫院急症室治療。

綜合港媒報導，香港名媛蔡天鳳被發現失蹤後，警方展開調查，認為蔡天鳳前夫一家存在作案嫌疑，將蔡天鳳前夫的父母和哥哥三人被拘捕，而前夫本人鄺某則已經逃亡。隨後，警方持搜索令進入蔡天鳳前夫一家租住的房屋中，並在冰櫃中搜查到人體殘骸，以及一些用來肢解人體的工具。

警方初步研判死者與前夫家人有巨額金錢糾紛，金額數以千萬計，懷疑前夫及其家人不滿蔡天鳳處理財產方式而動殺機。直到25日，警方在東涌碼頭以謀殺罪名再拘捕1名28歲男子，為蔡天鳳前夫鄺某，被拘捕時其想坐船從水路潛逃，香港警方早接獲線報埋伏，最終成功拘捕犯罪嫌疑人。

據了解，鄺某當時攜有50萬港幣(近台幣200萬)和數只總價值約400萬港幣(約台幣1560萬)的名表，包括Patek Philippe（百達翡麗）等，打算用作跑路費。鄺某被逮捕後疑似自稱身體不適，由警員押解至醫院急症室治療。其涉嫌人還曾被指控涉及一宗詐騙案，多年來一直被通緝，但未被緝拿歸案，也因被逮後先針對詐騙案開庭受審。