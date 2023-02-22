日前國防部長邱國正接受《天下雜誌》專訪指出，若是兩岸爆發戰爭，對岸沒辦法在一、兩個星期就拿下台灣，而就算是圍島，台灣也絕對耗得過，更強調「找到縫隙必有生存方法」。對此，前立委郭正亮22日就表示，「因為封鎖有一些技術問題，中國大陸也要處理不能干擾到別的國家」，更爆出「美國叫台積電遷出去，剛好就是讓台灣沒有籌碼」，引發討論。

郭正亮今（22）日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「因為封鎖有一些技術問題，中國大陸也要處理不能干擾到別的國家，台灣主要不是天然氣的問題，而是半導體出口的問題，因為半導體出口會立即影響到其他國家，因為我們的壟斷性太高了，你會立刻影響到很多國家的半導體供應鏈，這是立即的，比天然氣還嚴峻」。

郭正亮更說，「因為天然氣台灣儲備是11天，被封鎖了就開始節能減碳，很多東西都停掉，可能就可以延到15至20天」，郭正亮分析，「『封鎖圍台』台灣當然會辛苦，但知道狀況了就要開始撐，而『封鎖導致投降』的例子，真的沒見過，因為台灣不是完全沒有國際社會支持，也要監測到國際輿論還有牽動國際環境的程度」。

郭正亮最後也坦言，「台灣的航線圖其實極度密集，去年的封鎖事實上真正封鎖只有一天，還開兩個口，如果要全封，一個禮拜之後，很難想像國際不會大叫，我們的半導體連動太大了，坦白說，美國叫台積電遷出去，剛好就是讓台灣沒有籌碼」。