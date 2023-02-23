立委賴惠員2019年在電視影射參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭受大陸操控，檢方將賴依違反罷免法起訴，一審判刑4月，可易科罰金，褫奪公權1年，二審認為她的言論經多方查證，也不具真正惡意，屬憲法保障言論自由範圍，改判無罪，檢提上訴，遭最高法院駁回確定。

檢方起訴指控，賴惠員是民進黨籍之前台南市議員（現為立法委員），她明知無黨籍之陳筱諭為2019年立委台南市第2選舉區缺額補選之候選人，竟基於使候選人不當選之犯意，同年3月8日下午於民視新聞台「政經看民視」節目錄影時，發表違反選罷法的言論。

檢方指出，賴當時說「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤！這個很清楚，很清楚！（主持人問：誰在操盤？）當然是中共！（主持人問：真的啊？）是啊！（主持人問：你說陳筱諭啊？）是啊！她的資金真的是、真的是，很明顯、很明顯。

檢方表示，當時賴惠員手持看板，看板上記載「都是國共在操盤」等言論及文字，影射陳筱諭之選舉係受中國大陸所操控，賴以此方式向全國民眾具體指摘及傳播不實之事，足生損害於陳筱諭之名譽及公眾對投票意向決定之正確性，涉違反選罷法之傳播不實罪。

台南地方法院依傳播不實罪將賴判刑4月，可易科罰金，褫奪公權1年，但台南高分院二審認為，賴的言論主題涉及陳的選舉經費來源之高度公共性議題，為可受公評之事項，且經賴多方查證，言論不具真正惡意受言論自由保障，改判無罪，最高法院駁回上訴確定。