【愛傳媒楊忠衡專欄】AI來勢洶洶。自動文字產生器現在已經很多人熟悉，自動圖像產生也在上個月流行（例如 ArtSpace.ai、midjourney）。上面這兩張兔子圖都是此時順手用ArtSpace產出的（我指定它畫演奏樂器的兔子）。你可以說它看來很普通，但畢竟這是基本款，每張圖也只花了十幾秒，會員擁有使用權，而且至少比普通人畫得好。

我估計AI自動音樂產生平台也很快就會誕生，比如，只要輸入「床前明月光，疑是地上霜。」再選調性、編制、風格、速度，花個三十秒（主要時間還是在聯網吧），它就能把完整的音樂產生出來。

其實，音樂自動產生器已經出現很多年了，重點是，要它產生得「隨心所欲」，還是要靠AI加持。當你要它描繪春陽，它就不會出現冬雪，這樣的AI音樂才能真當回事。

我相信世界上某些角落，許多天才正在埋頭研發這件事，只不知何時正式亮相登場。率先知道的朋友，請趕快告訴我。感謝！

自動產生的文字、圖像、音樂現在看來還不成氣候，但這只是開始。AI發展會像滾雪球般，愈來愈大，也愈來愈快。現在起跑，可能已經落後人家三圈，不過台灣創意並不輸人，如果有機會，還是想找人來試試。有興趣的人請與我聯繫，隨緣！待緣！

作者為廣藝基金會執行長

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