《器子》受疫情影響延拍兩次，日前終於在基隆重啟開機。（華映提供）

由張孝全、李沐、婁峻碩、黃健瑋、薛仕凌、尹昭德等人主演的犯罪動作片《器子》，電影曾在去年開拍，但受疫情影響延拍兩次，日前終於在基隆重啟開機，劇情探討殺人直播和器官買賣的議題，男主角張孝全說：「希望未來上映可以獲得觀眾的喜愛。」

電影由一場殺人直播開始，犯案面具人對著鏡頭預告「下一個就是你」，似真還假的網路影像突然從遙遠的彼端化為身邊的真實情境。故事裡隱含著復仇者的血淚以及父愛的執著，對抗的是由金錢、權勢、暴力所組成的犯罪網絡，而在某些權勢者眼中，人可以被視為是物件，為了移植器官賺取暴利而存在，成為買賣標的，被稱之為「器子」。

電影於日前在基隆的寒風中宣布開鏡，男女主角張孝全、李沐繼口碑出色的影集《誰是被害者》後再度合作，加上黃健偉和新生代演員程雅晨及吳承洋都一起到場進行開鏡儀式。張孝全說：「希望拍攝順利，也期待未來上片觀眾喜歡。我小時候在基隆住過一段時間，很多街道都很熟悉，所以來基隆拍戲感覺特別親切。」李沐則很開心可以再次和張孝全及婁峻碩合作，「很喜歡《器子》的故事與要傳達的訊息，希望電影拍攝順利，已經開始期待在戲院與觀眾見面。」

《器子》故事描述張孝全扮演的張其茂，女兒在3個月大時失蹤，疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄，出獄後查出女兒是落入活摘器官集團，成為被取走心臟的「器子」。他悲憤難當，對犯罪集團連翻展開以暴制暴的復仇行動，但發現女兒可能還活在人世，於是他更面對龐大的犯罪集團，全力營救作為「器子」的女兒，父女倆當如何擺脫被宰制的命運？