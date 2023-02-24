呂嫌闖網美餐廳行竊。（簡銘柱翻攝）

呂嫌闖進展銷中心行竊。（簡銘柱翻攝）

呂嫌闖進汽車展示中心行竊。（簡銘柱翻攝）

賊星該敗！連偷三店面 還在土地公面前數贓款 4小時就被抓

竟然在太歲頭上動土，台中市1名呂姓慣竊，21日凌晨3點多，搭乘計程車到南屯區，下車後沿路尋找下手目標，先是竊取網美餐廳1萬9千餘元後；食髓知味再闖展銷中心及汽車展示中心分別得手4萬1千餘元、1萬3千餘元，自認為收穫滿滿的呂嫌竟跑到鄰近土地公廟清點贓款，賊星該敗敢在土地公的地盤幹壞事，4小時後警方就將呂嫌逮捕到案。

台中警方表示，呂姓慣竊於2月21日凌晨3時許，搭乘計程車至南屯區五權西路與益豐路下車，沿五權西路步行尋找犯案目標，先鎖定轄內知名森林系網美餐廳下手，發現門沒上鎖立即進入店內搜刮現金約1萬9千餘元後離去；嚐到甜頭的呂嫌嫌偷來的錢太少，接續闖入另間展銷中心，徒手扳開大門四處翻箱倒櫃尋找值錢物品，竊得約4萬1千餘元現金；隨後又走到汽車展示中心門口，直覺有利可圖，再次赤手空拳強行打開大門，得手1萬3千餘元，自認為收穫滿滿的呂嫌，趕忙至鄰近土地公廟清點犯案所得，隨後搭乘計程車揚長而去。

台中市四分局黎明派出所分別先後於同日6時、8時、9時接獲上述民眾報案稱店家遭人入室行竊，立即成立專案小組，擴大調閱周邊CCTV鏡頭，發現身材微胖的呂嫌大半夜獨自步行經過上述店址格外醒目，且專挑未上鎖或是門鎖不牢固的店家為目標入內行竊，搭車離去前還在土地公廟前清點贓款，大膽行徑令人瞠目結舌；諷刺的是承辦員警一眼認出呂嫌曾係執行臨檢勤務盤查的對象，當時員警還一再勸誡其改過向善；在與監視器畫面比對分析呂嫌常藏匿網咖的習性，4小時內循線於西屯區某網咖緝獲呂嫌，查扣剩餘贓款新臺幣7萬餘元，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。