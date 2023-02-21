蛋價日前漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象引發網路及民間熱議。媒體人張禹宣今(21日)在《大新聞大爆卦》節目表示，他在藥局買到一盒10顆120元的健康蛋，很謹慎地放在冰箱裡，要知道的人去跟老闆講才買得到。名嘴黃揚明也補充指出，國民黨台北市議員游淑慧的臉書貼文顯示，在土地公生日這天，港湖土地公廟處處飄香，最大亮點是有里長在土地公廟送平安蛋給里民，在在凸顯台灣蛋量確實不足。

張禹宣表示，「我買的那個是10個裝的，1顆12塊錢，也算OK啦！」只是那個時候其實也是迫不得已，沒有人會想到說竟然要跑到藥局去買蛋，那時候真的是去附近便利商店繞了好幾圈，繞不到之後，偶然經過一家藥局，看到這個蛋。那時候看到是放在冰箱裡，有多謹慎？一般來說東西就是放在架上，但因為真的太缺了，還要去跟老闆講。

「老闆會說，OK你要買蛋是不是？那我帶你去！」張禹宣指出，老闆會從冰箱裡面掏出來，還要這樣子才買的到。主持人張介凡問，是不是要比暗語手勢才買得到？張禹宣笑說，「那應該是陳宗彥才需要這樣子！」

張禹宣強調，10顆120元的蛋，這是有連鎖的，透過這種連鎖藥局的通路，去賣這種健康蛋。張介凡直呼，這讓很多民眾非常困擾，因為你如果沒有管道，如果剛好不認識這家藥局，就買不到蛋。黃揚明補充，游淑慧今天發現有蛋了，因為今天是土地公生日，她去土地公廟，「在發蛋吶！」張禹宣直言，所以大家不是買不到蛋，有點太誇飾，但是要千方百計，凸顯出來的問題就是，台灣現在確實蛋量是不足的。