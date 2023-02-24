經濟部表示，公司申報的類別包含「首次（設立）申報」、「變動申報」及「年度申報」。公司在完成「首次（設立）申報」後，所申報的資料如有變動，業者要在變動後15天內完成「變動申報」。並自2020年起，公司每年3月1日至3月31日都應進行「年度申報」。

經濟部表示「年度申報」目的是確認公司上一年度（2022年）截至年底之申報資料正確性。在2023年1月1日至3月31日期間，未變動申報的公司皆須在2023年3月底前完成「年度申報」。申報平臺也會在3月初依公司所填寫的聯絡資料，主動以電子郵件提醒公司依限完成年度申報。經濟部提醒民眾，公司如未依規定申報或申報資料不實，經限期通知未補正者，將處代表公司之董事新臺幣5萬以上50萬元以下之罰鍰，經再限期通知仍未改正者，按次處新臺幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰，至改正為止，其情節重大者，得廢止公司登記。

「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」的年度申報自3月1日起開放，公司可透過電腦、平板或手機在線上完成申報，全程不用5分鐘。曾經申報過的公司，直接用自行設定之帳號密碼登入「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」後，進入年度申報畫面先按「匯入前次申報資料」，如資料未變動，經檢視匯入資料無誤後直接點選「確認申報」即可完成申報。

經濟部已於申報平臺放置操作教學影片及常見問題Q&A，並提供「4121166」客服諮詢專線，民眾於年度申報過程中如有疑問，可洽詢客服諮詢專線。