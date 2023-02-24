周五香港恆生指數跌341.31點或1.68%，為20010.04點，守住重要的2萬點關卡。國企股(H股)跌2.3%，為6703點。科技指數大跌3.3%，為4010點。

汽車股跌2.3%。吉利汽車跌5.4%；長汽跌9.1%；廣汽跌3.2%；小鵬跌3.7%。

阿里巴巴仍下跌5.4%，報90.1港元；阿里公布上季優異財報，營收年增2%，淨利年增138%。

網易跌11.2%，報123.5港元，為表現最差藍籌股。該公司公布去年財報，歸屬股東淨利為228億人民幣；但第四季少賺27%。

百度跌6.0%，報131.3港元，為跌幅第二大藍籌股。

港交所跌2.5%，報319港元。該公司公布去年營收大跌12%，淨利跌20%。但是第四季營收年增10%，淨利也增11%。

商湯在公布首個AR產業營運中心之後，升4.6%，報2.51港元，為表現最好的藍籌股。