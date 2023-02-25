新北市中和警分局秀山派出所週一（20日）晚間7時接獲民眾報案，稱一名疑似患有失智症的老婦迷失景新街頭，警員到場協助，最後才平安將她送回。老婦到家後還不忘關心警員「有穿暖嗎」，他們聽了當場融化。

據了解，83歲吳婦當天晚間只是想到住家附近散步，不過當時家中只有她一人，兒子也都還沒下班，怎料走著走著就迷路了；警方在距離她住家約1公里的景新街找到人，吳婦見2名警員接近不知所措，心情非常焦慮，當下也無法明確說出身份資料。

所幸她主動遞出一張寫著住址的紙條，在員警安撫之下，才順利搭上警車回到家。到家後，吳婦馬上打給兒子報平安，就連當下還誤以為自己在警局，是一旁的員警提醒才恍然大悟。

警方呼籲，民眾盡量避免讓家中長輩單獨外出，如果類似情形經常上演，平時應多注意老人家的動向，或是讓他們配戴可供辨識的手鍊、攜帶相關證件等，以利目擊者及時協尋。