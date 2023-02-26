今年考生收到學測成績後，接下來就是參加大學申請入學。專家建議，每個人可以選填6個校系，今年不用委屈自己去填「保底校系」，而是自己有興趣、有機會的校系，都勇敢去填；此外，去年通過一階篩選級分往下掉很多的校系，今年一定會反彈，考生要注意。

由旺旺中時媒體集團舉辦的2023大學暨技職校院多元入學博覽會，北區部分今天在台大綜合體育館舉行，擠進不少家長和學生來參加。由於大學申請入學制度頗為複雜，因此主辦單位找來升學專家劉駿豪、張財銘等人解析今年升學趨勢及如何選填志願。

劉駿豪表示，今年學測各科頂標，國文科和英文科和去年一樣，數學A升1級分，數學B、社會科及自然科均降1級分，考生可以據此來推估今年各校系申請入學一階篩選通過的級分。

劉駿豪表示，過去申請入學，老師總建議考生在可以選填的6個校系中，填2個夢幻、2個穩健及2個保底校系。但今年，考生不用填保守校系了，勇敢去填6個自己喜歡、且有機會錄取的校系。

為何會這樣建議？劉駿豪說，去年暑假的分發入學各大學共產生1.4萬個缺額，今年有些學校共寄存4000多個名額，因此預估今年分發入學的缺額仍會逼近1萬人。考生在申請入學勇敢選校系，如果錄取了最好；即使未錄取，那就繼續考分科測驗，同樣可以進入好校系。

在申請入學時，哪些是自己可能錄取的校系？劉駿豪說，考生可以根據各校系招生簡章的倍率篩選規則自己篩一次，如果前面都通過了，但在最後超額篩選時不見得能過，這類就是自己可能錄取的校系，都應勇敢去填。

此外，劉駿豪說，去年有些校系一階篩選級分大降，讓許多考生今年躍躍欲試。舉例來說，前年台大土木系要4科54級分才通過一階篩選，去年降到42級分，這成為許多今年想進台大者鎖定的目標。但他要提醒，台大土木系今年一階篩選的級分一定會反彈，考生要特別注意。

張財銘則表示，考生在選擇校系時，可以先進到各大學相關的磨課師（MOOCs）線上課程看看，上個半小時或一小時的課，如果覺得乏未到睡著了，那是自己沒興趣的系，就不要填了。