企排18年26日第四戰由極速超跑對上新北中纖，雙方鏖戰五局，讓現場觀眾看好看滿！最後超跑以17比25、25比14、20比25、25比20及15比12辛苦拿下比賽勝利。

首局一開局雙方洋將就有一絲較勁的味道，首先由極速超跑Carla 直線進攻得手，而新北中纖也不甘於後，靠著Zsanett的三號位重扣還以顏色，隨後新北中纖劉美菁和陳亭汝連續三次阻擋住Carla的重扣，全隊士氣大振！最終新北中纖先馳得點拿下第一局。

第二局戰況十分膠著，兩隊戰得難分難解，但極速超跑於局中突然找到突破的機會，靠著Carla和Blanco 連線得分逐漸拉開分差，同隊的蔡幼群也貢獻一記三號位重扣，而新北中纖則是對於對手的攻勢一籌莫展，最終在極速超跑多點開花的情況下扳回一城。

第三局各拿下一局的兩隊在第三局開局就展現兇猛的攻擊火力，砲火一路延續到18比18，過程中雙方雖互有領先，但堅強的防守讓比分維持在平手狀態，此時新北中纖Sara、黃蔓亞、Zsanett聯手出擊，連續三顆強扣球為球隊取得關鍵領先，並順利收下本局勝利。

進入第四局極速超跑一掃上局陰霾，催緊油門向前衝刺！極速超跑打出一波7比2的小高潮，但新北中纖韌性十足地緊咬比數，不過新北中纖還是對於Carla的暴力強扣束手無策，最後極速超跑拖入關鍵第五局！

關鍵第五局雙方依舊保持戰況膠著，關鍵時刻新北中纖Sara跳出來嘗試打出破口，但極速超跑也不願讓出勝利，靠著蔡幼群關鍵致勝touch out取分，最後極速超跑收下勝利！