新北市第三消防大隊為強化救護義消緊急救護處置能力，今(4)日舉辦救護義消救護工作坊，期望藉由此次訓練縮短現場處置及送醫時間，並提升患者康復出院率；新北市消防局指出，新北市OHCA患者康復出院率自2010年3.1％起逐年成長最高達10.71％，至今已累計成功救回2077人。

新北市消防局在2022年救護案件數高達23萬3742件，為維護市民生命健康及緊急救護處置、提升整體救護效能，救護義消經過嚴格專業訓練並領有救護技術員證書，在救護協勤中扮演重要角色，協勤項目包含執行緊急救護勤務、在各類救護現場為緊急傷病患施以心肺復甦術、維持呼吸道暢通、骨折固定、正常生產接生等專業且熟練之救護技術與急救常識，協助救護人員挽救垂危病人性命，提供緊急傷病患完善的到院前緊急救護服務。

新北市第三消防大隊長陳志德表示，目前推動危急個案增加1名救護義消出勤「2＋1」以提升救護處置效能策略，本次課程特別邀集聯合醫院三重院區黃建雄主任及大隊部多位教官擔任講師，課程目的為強化救護義消OHCA及休克之辨識及專業知識、在協勤過程中遇停止心跳呼吸患者，配合團隊資源管理於急救過程中執行高品質CPR、靜脈注射、並可適時協助自動心肺復甦機安裝及PHTLS創傷處置操作訓練、救護現場實務操作。

除此之外邀請本大隊榮獲全國2022年度插管競賽及六星舞台之教官教導參與比賽之快速入門方式，期望透過本次課程教學及訓練提升救護義消專業知識及技能並增加患者預後及康復出院率。

新北市消防局長李清安指出，新北市消防局將持續訓練各級緊急救護人員及救護義消，新北市OHCA患者康復出院率自2010年3.1％起逐年成長最高達10.71％，至今已累計成功救回2077人，未來將持續推動第3人出勤，強化OHCA救護效能及品質，持續提升OHCA康復出院率，以建構新北安全城市。