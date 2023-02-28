根據美國民調公司「拉斯穆森報導」（Rasmussen Reports），一項於2月13日至15日針對美國可能的選民進行的民調顯示，在中國大陸入侵台灣時，大多數的人都不支持美國派兵協防而希望以經濟制裁方式因應，民調顯示，42%的受訪者支持美國在中國入侵時派遣地面部隊協防台灣，46％反對。對此，前立委沈富雄28日就表示，「美軍不介入則已，一介入動手了就是世界大戰」，引發討論。

針對如果中國大陸入侵台灣的問題，有79%的人表示，他們會支持美國對中國實施經濟制裁。而這79%的受訪者當中，選擇「強烈」（strongly）支持美方制裁中國大陸的達60％，僅12％反對，9％選擇「不確定」。在派兵方面，如果中國大陸侵犯台灣，42％的受訪者表示他們支持美國派遣地面部隊協防台灣，46％反對。另以軍種區分，63%的受訪者支持美國使用空軍協防台灣，24%的人反對；64％受訪者支持美國派海軍協防台灣，23％反對，選擇不確定兩者的一樣是13％。

沈富雄28日在網路節目《少康戰情室》中表示，「這個拉斯穆森報導的民調，其實兩派人馬是差不多平手，但反對的人有逐漸上升的趨勢」，沈富雄也說，「但問題是當美國人要派地面部隊來到台灣時，太遲了」，沈接著直言，「因為各種兵推，如果美國真的來了，以台灣為戰場，就會變成一片荒蕪、一片廢墟，頂多就是慘勝，慘勝就是這局面」。

最後沈富雄也保證，「美軍不介入則已，一介入就兩個可能，一個就是嚇阻的力道夠強，中國大陸不敢動手，另一個就是不管什麼原因，一但動手了就是世界大戰」，沈富雄更斷言，「若是這樣，美國的駐軍部隊也不會只來台灣，豈止台灣而已，要嘛世界大戰，要嘛完全不打，絕對沒有只來台灣而已」。