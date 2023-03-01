金曲台語歌后張秀卿將推出新專輯《我是女王》，日前拍攝專輯同名主打歌MV，邀來好友那那大師合作尬舞。只見張秀卿造型大突破，首度秀出34C性感事業線，不過拍攝事前沒向小她12歲的老公王國贊報備，他至今仍不知情，「很怕他看到MV後會抓狂，但我有信心他一定會體諒的。」

她近年保持運動、騎馬及忌口習慣，用心維持最佳體態，開心秀出好身材，笑說，不能再等了，趁著自己還年輕，好好把握目前最佳狀態，趕快展現最美好的一面，留下美好的回憶，更誇下豪語：「也許日後我還會拍寫真集。」

談到新歌〈我是女王〉，她開心表示，生活中自己就是受益者，因為老公都奉她為女王，接著甜蜜說：「老公每天工作完回家前都會打手機給我，問我想吃什麼，他必定買回家。」老公近期貼心知道她為新歌賣力唱跳，經常練舞練到腳抽筋，老公會貼心幫她預約腳底按摩師，「他預約的時間與號碼都註明清楚，讓我感到超貼心。」