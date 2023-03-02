搶攻3月「女神節」商機，台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳於3月份推出「寵愛女神月」活動，午晚餐期間兩位女性朋友同行，第二位享5折優惠，等於每位只要748元起。3月8日當天女性朋友同行第二位享38折優惠，每位只要695元起。

寒冷冬季將步入尾聲，台北凱達百宴自助餐廳的餐檯也轉換輕盈春裝，3月7日起將為女性朋友們獻上繽紛浪漫的春季饗宴。「嫩煎魚排佐番茄沙沙」色彩鮮豔吸睛又美味、「鮮蔬沙拉吧」片片翠綠譜出綠意盎然的春天意象、「春筍山藥燉雞湯」於乍暖還寒的春季嚐來更顯溫潤補身。特調的紓壓養顏飲：「小黃瓜蜂蜜檸檬汁」、「野菜果物飲」..讓女神們乾杯後容光煥發。讓人備受期待的還有百宴自助餐廳點心坊的玻璃甜點櫃，「莓果生巧克力」、「巴伐瓦蘋果慕斯」、「法式檸檬塔」、「千層蛋糕」、「焦糖絲絨布朗尼」、「奶霜古典巧克力蛋糕」等，一系列迷人新品夢幻登場，標榜細緻優雅的甜蜜滋味讓客人沉醉其中。