71歲「武打巨星」洪金寶縱橫演藝圈多年，在電影中展現過人的敏捷身手，因此有「最靈活的胖子」的封號，3月1日更確定榮獲《第十六屆亞洲電影大獎》「終身成就獎」，足以見得他對影壇貢獻良多，不過近來身體狀態大不如前，常得靠著輪椅代步，日前有人捕獲他的身影，引起網友議論。

洪金寶日前被香港網友捕獲身影，只見他穿著格子襯衫戴著草帽，坐著電動輪椅穿梭於傳統市場內，到許多攤位添購三餐需要的食材，後方則是跟著一位男助理從旁協助，待買完菜之後，洪金寶在兩個人攙扶下離開輪椅，接著自行走到接應車輛的副駕駛座，隨後便離開該處，雖然明顯看出瘦了一圈，但行動依舊自如，身體可說是仍相當硬朗。

洪金寶坐著電動輪椅到市場添購食材的身影被民眾捕獲。（圖／微博）

洪金寶近況曝光後，讓網友紛紛留言：「很常在市場看到洪大哥買菜，還會跟民眾聊天，絲毫沒有巨星的架子」、「看起來蒼老很多，但還好身體仍然相當硬朗」、「我從小看他電影長大的，是我心目中永遠的超級巨星」、「一定要好好保重身體，多拍揖謝電影給我們看」、「希望洪金寶能健健康康」。

洪金寶近年消瘦不少。（圖／微博）

洪金寶日前榮獲《第十六屆亞洲電影大獎》「終身成就獎」，屆時將出席頒獎典禮領獎的他，也率先發表得獎感言：「非常高興！同時也十分驚喜在這個時候還可以得奬，而且是一個對自己演藝生涯肯定的奬項」，更強調自己從影半個世紀最大的收穫，便是努力得到別人肯定。