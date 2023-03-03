中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增1萬3532例本土個案、281例境外移入個案，另確診個案中新增62例死亡。指揮中心發言人羅一鈞指出，今天新增個案數較上周五增加3.0％，疫情微升，除了二二八連假延遲通報的回補效應之外，也可能因為連假期間出遊人潮導致傳播增加。

國內自2月4日以來，本土個案數連續27天較前一周下降，今天再度出現回升。羅一鈞指出，雖然新增個案數微幅上升，但原本預估連假後會落在1.5萬到2萬例之間，目前個案數低於預期，整體疫情呈現下降趨勢。

國內自2月20日解除室內口罩令之後，下周一（6）終於輪到校園室內口罩鬆綁。另外，指揮中心於3月6日至4月30日推出「疫苗加一」活動，鼓勵民眾在此期間追加接種一劑新冠疫苗。

指揮中心統計，國內累計1008萬3351例確診個案，其中1萬8072例死亡。指揮中心指揮官王必勝昨天表示，本土疫情處於一年來低點，解封將分為三階段，3月是輕症確診者免隔離、免通報，4月是醫療院所調整感染管制作業，5月則是將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，指揮中心也會降級開設或解散。