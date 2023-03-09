中央流行疫情指揮中心今天宣布，預計3月20日起調整為「輕症免隔離」，僅中重症個案須通報。指揮中心指揮官王必勝說明4大理由，考量疫情穩定、減少確診對民眾的影響、減輕醫療端逐案通報負擔，並與國際防疫調整方向一致，因此認為可進一步防疫鬆綁。

第一個考量面向是「本土疫情穩定、2月起防疫鬆綁未明顯影響疫情」。王必勝說明，第三波本土Omicron疫情處於低點，室內口罩鬆綁及228連假均未造成疫情反彈，另外同步推動「疫苗加一」活動開跑，讓群體免疫保護力進一步提升，足以支持擴大防疫鬆綁措施。

第二個考量面向是「減少確診對民眾影響」，由於群體免疫保護力已經提升，以強制隔離手段限制人民自由的必要性減弱；取消強制隔離可降低確診對民眾生活影響，讓社會更正常運作。

第三是「減輕醫療端逐案通報負擔」。如輕症不須強制隔離，逐案通報徒增醫療行政作業，無必要性。改成併發症（中重症）通報，搭配多元監測方式仍可監測輕重症趨勢，掌握疫情醫療量能，同時大幅降低醫事人員通報負擔。

最後是「與國際防疫調整方向一致」。王必勝說，目前亞太多國／地區已改為確診免隔離，如泰國、澳洲去年10月已改，香港今年1月30日已改、新加坡2月13日已改、日本預告5月8日將改，目前仍維持確診隔離令的韓國、紐西蘭也已開始討論放寬，可能近期就會宣布。