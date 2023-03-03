眼睛是靈魂之窗，若出現眼袋、細紋會顯得憔悴沒精神，而眼霜因為含有果油、玻尿酸及維生素C等，能幫助眼周肌膚保濕、抗氧化以及減少黑色素沉澱，不過整形外科醫師鄭穎坦言，若是出現眼下脂肪明顯突出、淚溝凹陷或合併皮膚中重度鬆弛，則建議尋求醫師協助。

鄭穎在臉書粉專發文指出，眼周如果出現細紋、黑眼圈、眼袋、鬆弛等，視覺年齡可能瞬間增長好幾歲，或讓人覺得無精打采，加上現代人3C產品不離眼，許多年輕族群更面臨眼周肌膚提早老化的問題；而眼袋的成因多為眼睛肌肉或眶膈（Lock wood's ligament）鬆弛、皮下膠原蛋白流失、黑色素沉積。

鄭穎表示，眼霜成分含有果油或其他油脂、四胜肽或其他胜肽類、玻尿酸、維生素C及矽酸鹽等，能幫助眼周肌膚保濕滋潤、抗氧化、皮膚緊緻、減少黑色素沉積、減少皮下膠原蛋白流失和減少細紋生成，因此許多人會選擇擦眼霜保養眼周肌膚。

鄭穎坦言，輕微的眼袋，使用眼霜保養確實會有所幫助；不過她也提到，矽酸鹽與空氣接觸，只會顯出暫時性的緊緻去皺，若要保持肌膚緊實效果，就要提早開始保養且要經常補充，一旦眼下脂肪明顯突出、淚溝凹陷、或合併皮膚中重度鬆弛，則建議找專業醫師評估，看是否適合利用微整型填充、或是眼袋手術來處理。

最後，鄭穎提醒， 眼周屬於人體皮膚層較薄的部分，相對較脆弱敏感，因此眼霜的各項添加物和成分，刺激性也必須最低，更加不能使用會讓眼睛受傷的成分，例如減少香精、不含酒精、色素等。