鄭芯恩在《加油喜事》飾演搞怪女孩。（TVBS提供）

鄭芯恩在《加油喜事》一登場就跌倒，Teddy慘受災。（TVBS提供）

在《機智校園生活》以「周凌凌」一角被許多粉絲喜愛的正妹鄭芯恩，加入TVBS《加油喜事》第二季「加油愛情」，飾演個性迷糊卻觀察力驚人的搞怪女孩辛琦珊，首集登場就跌倒，冒失地將水全倒在Teddy身上。鄭芯恩笑說：「對於一個肢體不協調的人，要把跌倒演得逼真，對我來說也是個挑戰。」

劇中不僅笨手笨腳常摔倒，還時常忘東忘西，鄭芯恩透露戲裡不時跌倒去撞牆、撞玻璃，雖然平常自己也常摔倒，但和拍戲中的跌倒完全不一樣。某次拍攝，鄭芯恩不小心勾到自己鞋帶，摔得超級痛，就連一旁的工作人員都不捨，雖然後來用了另外的鏡頭，卻也讓她摔出心得，更加努力練習。

鄭芯恩聊起這次參與《加油喜事》演出，拍攝前，原本擔心會被前輩強大的能量震攝住，沒想到正式進入拍攝後，發現大家都很親切，完全沒有距離感，對戲時反而能快速進入狀況，讓鄭芯恩直說：「能與多位前輩合作，真的很幸運。」

鄭芯恩戲裡遇到欣賞的男生就會勇往直前，戲外，她說自己不像小時候那麼主動，現在的她會想得比較多，有越來越被動的傾向。問及《加油喜事》哪一個角色個性，會讓她想交往？鄭芯恩認為維托(Teddy 飾)高帥、紳士又專情，對林雨柔(臧芮軒 飾)一往情深，像這樣難得的對象太少了，如果遇到就要把握。