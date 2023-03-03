雲林縣長張麗善下周將參訪東京食品展，四月也要出席新加坡、馬來西亞食品展。她表示，雲林要有國際競爭力，必須觀摩到底別人都做了什麼。新加坡是東協10國的重要窗口，希望從新加坡食品展也能獲得東協10國訂單。

東京食品展即將於3月7日開幕，雲林縣府今年雖未設攤，但縣長張麗善將與數名農會總幹事參訪取經，並為參展的雲林廠商打氣。

張麗善表示，東京食品展有來自40、50個有競爭力的農業大國，現場超過1800個攤位，此行目的主要是觀摩與學習，雲林想要有國際競爭力，必須觀摩設計、包裝、行銷策略上到底別人都做了什麼，這次她也帶著店家打「國際盃」，看能不能在國際市場上開拓管道。

除了東京食品展，張麗善計畫四月參加新加坡、馬來西亞食品展，她表示，雲林的生鮮蔬果過去幾年已有出口到新加坡，但她從未見過超商規模多大，例如在台灣講到全聯、全家、7-11就可以想像，她這趟想親見新加坡超商，看架上還需要什麼，評估雲林產品還有多大市場潛力。

農業處長魏勝德表示，雲林每年有200噸蔬果行銷到新加坡，市場反應佳，新加坡是東協10國很重要的窗口，希望藉由參訪新加坡食品展，打通東協10國的通路。另外，縣府今年也會著手做跨境電商，規畫更貼近各國需求的銷售平台，感謝張麗善縣長支持。

至於對岸大陸的銷售管道，張麗善表示，如果中央能夠基於維持商業活絡，對商業平台不要有太多約束，她也會極力爭取，目前有些管道因政治因素中斷，但國家政策允許，橋梁要搭是可以很快速。