台中市大里區中興路二段、德芳路一段、新仁路二段是六叉路口，3條路交會後道路縮減，造成往來行車交織時險象環生。（台中市議員張芬郁服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區中興路二段、德芳路一段、新仁路二段是六叉路口，遭民眾稱是「大魔王路口」，台中市議員張芬郁4日指出，駕駛人行經該路口如同玩生存遊戲，要求相關機關透過標線或交通號誌調整解決；中市府交通局指出，將再調閱路口事故資料，分析事故成因，研商交通改善對策，以改善路口交通安全。

張芬郁說，大里區舊省農會前的六叉路口，由中興路二段、德芳路一段、新仁路二段交匯而成，3條路交會後道路縮減，造成往來行車交織時險象環生，就如在汽機車叢林中玩生存遊戲，經霧峰警分局統計，該六叉路口從去年至今發生大小車禍35件，等同每個月至少發生2件。

另外，日新路往大智路方向與鐵路街交叉像個Y字，整建完成不久，因路寬大增，另闢建行人庇護島，有民眾向她反映斑馬線沒有號誌指引、機車從日新路無法順利左轉及違規闖越雙黃線的車輛太多等，據霧峰警分局統計，該處從去年至今也發生5件車禍。

張芬郁表示，每項改變難免有民眾受影響，但安全絕對比等候紅綠燈重要。大里區汽機車數至去年底達22萬9758輛，人口多、車輛多，問題隨著也多，若公共設施不跟上，就只能扮演盧市長「富市台中」的反指標；大里區西榮里里長羅文評也表示，至少想辦法先解決其中一條路，先行試辦也可以。

中市府交通局指出，該路口為不規則的六岔路口，各方向的車流皆大，所以號誌規畫為多時相管制，目前中興路左轉新仁路，已設有遲閉時相，以利車輛左轉，交通局將再調閱路口事故資料，分析事故成因，研商交通改善對策，以改善路口交通安全，另日新路增設行人號誌部分，後續將再和地方協調設立桿位。