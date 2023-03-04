台中市環保志工數超過2萬5000人，其中65歲以上占了76％，龍井區忠和里環保志工第一小隊有位高齡82歲的王玉蓮阿嬤，從民國73年環保志工隊成立初期，便投入環境維護的行列，每天清晨5、6時便與志工們一起彎腰清掃街道，持續30年從不缺席，王阿嬤更笑說感覺「越掃越年輕」。

王阿嬤秉持「掃街不辛苦、越掃越健康」的熱忱，覺得投入環境清潔工作是一件很開心的事，讓自己感覺變年輕且有成就感。環保局說，國小畢業的王阿嬤，學習精神不輸給其他年輕人，樂於協助團隊文書處理及活動規畫、執行，幫助環保志工隊參與各類活動，更成為忠和里第一小隊的精神指標。

王阿嬤表示，「我們要多愛地球」，像是外帶食材的塑膠袋不易腐爛，又容易造成環保問題，因此她主動學習環保知識，並將所學分享給周遭朋友，提倡將塑膠提袋回收再利用，讓原本被視為「垃圾」的購物袋，變成有用的資源，減少塑膠袋的使用量，同時做到資源回收再利用。

環保局說，王阿嬤也會利用各式回收物加工製成帽子、籃子、插花瓶、風車、杯子等物品，在社區服務的過程，也讓志工隊成員家中充滿阿嬤的愛心手工藝品。2006年龍井區忠和里成立社區照顧關懷據點後，王阿嬤也開始幫忙量血壓、關懷訪視等各項工作，積極主動向平時看診的醫生學習。

環保局表示，感謝台中市超過2萬5000位位環保志工熱心投入環境維護，且培育更多環保種子發芽茁壯，成為一股堅韌付出的力量，讓台中市推展環境保護更順利，盼藉由龍井王阿嬤的服務精神，帶動更多人加入志願服務行列。