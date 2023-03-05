教育部今天表示，今年國中教育會考於3月9至11日辦理報名，4月14日寄發准考證，5月20、21日考試。教育部及全國試務會提醒，所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，考生應於簡章規定報名時間內完成報名手續。

教育部表示，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，因此無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，並一律免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名，學生所須繳交資料包括考生基本資料、相片電子檔等。

教育部表示，「非應屆生」採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料，並列印個別報名表，再親至考區試務會繳交報名資料；逾期不受理。非應屆畢業生須繳交報名費500元，若為低收入戶子女，或直系血親尊親屬支領失業給付者，免繳報名費；若為中低收入戶子女，則由教育部補助60％，僅需繳交報名費200元。

教育部提醒，個別報名考生須於3月6日上午9時至8日下午5時前上網填寫報名資料，並於9日至11日，攜帶學歷證件正本、國民身分證或健保卡正本、網路列印的個別報名表、報名費用、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封（長23公分、寬12公分）2個，親至考區試務會辦理報名（現場受理時間為每日上午9時至中午12時、下午1時30分至5時）。

今年國中教育會考全面使用冷氣試場，溫度原則設定於攝氏26度至28度。考生若因個別需求選擇「非冷氣試場」應試，也應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，申請後不得再變更試場。

全國試務會也提醒，今年國中教育會考考試日期為5月20及21日。寄發准考證為4月14日，集體報名考生由就讀國中轉發准考證；個別報名考生由考區試務會寄發。