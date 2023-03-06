2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而國民黨總統人選尚不明，呼聲最高的新北市長侯友宜表態時機點各界好奇。而近日就有網友表示，「如果2024在三角督的情況下，國民黨派朱立倫，那柯文哲會當選總統」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「其實有一種情況，柯文哲會當選總統」的文章表示，「2024總統其實有一種情況柯文哲會當選，在三角督的情況下，國民黨派朱立倫」，原PO更坦言，「這樣的總統選舉會跟2022新竹開票的情況非常像，也就是林耕仁被棄保，讓高虹安當選，當初的得票率是高45%、沈35%、林18%」。

原PO更接著說，「若這次總統是朱立倫出來，可以說一定會被棄保，但會棄不乾淨，也許會拿20至25％左右，假設民進黨固定拿35%的情況下，柯文哲至少有40%至45%的選票，確定當選」，原PO最後也直言，「問題就是國民黨願不願意冒這個風險，大膽派朱立倫出來，寧願讓柯文哲當選，也要拉下賴清德呢？」

此篇文章一發出，許多網友也紛紛討論「美麗島民調，朱、柯加總42.7％，賴38.8％，差3.9％」、「藍不派人，柯肯定會當選」，也有人認為「這種大選怎麼棄的乾淨，別忘了國民黨的派系也一堆」、「用新竹或台北三角督都有一個大問題，跟整個台灣的生態差太多，不能作為參考的」。