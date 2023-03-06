中央3月6日防疫新制上路，校園自主戴口罩，彰化縣長王惠美6日透過臉書提醒大家，口罩令正式鬆綁，不過最重要的指引仍是「自主佩戴口罩」，無論是感冒、空氣不佳或是口鼻保暖，只要有需要，都可以持續佩戴。彰縣府教育處已經核發76萬8000片口罩給各級學校備用。

彰化縣校園自主配戴口罩上路。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣教育處表示，配合中央最新防疫規定，3月6日起，彰化縣調整防疫措施，縣內各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，開始實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施，由各校防疫小組決定是否佩戴口罩。但校園內健康中心或公共運輸工具如校車、幼兒園專用車、接駁車等，仍應配戴口罩。

教育處指出，中央最新防疫規定，授權各校防疫小組會議依照學校實際需求決定健康監測方式、午餐隔板使用、課程是否要帶口罩等防疫措施。疫情雖然趨緩，防疫仍不可輕忽，仍請各校要持續做好防疫物資整備、校園清潔消毒並保持經常洗手、維持手部清潔習慣及遵守咳嗽禮節等防疫作業措施。

縣府強調，依照規定，生病、有呼吸道症狀、免疫低下等師生仍應全程佩戴口罩，以維護自身和他人身體健康。疫情已經三年，學生如因個人需求，仍持續佩戴口罩，亦請學校師長予以尊重，妥善處理尊重及理解學生心理需求，以避免社交焦慮和師生衝突。