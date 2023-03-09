石門附幼是位於北海岸偏鄉最北端的幼兒園，學習環境得天獨厚，擁有海洋、山林與悠久的人文歷史，這次石門國小附設幼兒園以「博物館佇家─寶貝展石門」特色課程，榮獲新北幼教之光特優殊榮，展現課程在地化與永續再生的品牌價值。

石門國小校長蔡清寬表示，博物館概念融入課程教學，不但有助於幼兒的發展和學習，更可以成為學校特色的發展議題，石門國小以發展海洋教育為特色，未來也將規劃整合國小關於十二年國教核心素養相關的海洋教育課程，設計石門國小附幼銜接的教學活動，讓「寶貝就是博物館玩家」的理念持續深耕茁壯。

幼兒園主任凃宜婷指出，石門附幼以學習區及戶外踏查課程為教學取向，本次以博物館概念統整課程，實踐深化幼兒五感體驗，幼兒透過遊戲與探索獲取經驗，運用表達能力說出自己的想法，也會傾聽他人的博物館經驗分享，並嘗試參與討論。

她說，透過在戶外踏查的探索，除了建立安全意識，培養自主管理的能力外，幼兒更需要運用推理賞析的能力，將學到的知識與經驗，與教師、家長共同合作建構石門博物館，也延續保護石門貝殼砂的議題，落實環境關懷，最後更以攝影展、蹦世界導覽網站、學習區等方式進行遊戲與展示，每位幼兒都成為了博物館玩家。

教育局表示，幼教之光甄選活動在落實幼兒園課程實踐，建構特色幼兒園，創新幼兒園經營模式，分享園務運作策略；為鼓勵新北市公私立幼兒園發展特色，除了卓越優質組設立特優、優等及佳作等12名外，本年度首創「特色品牌」組，以鼓勵幼兒園踴躍參與甄選，並能投入課程等設計規劃，深耕在地化課程，連結社區在地情感，讓課程規劃更具文化傳承與永續共生的重要意涵。