教育部今天表示，112學年「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」3月13日至17日受理報名，採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，提早於6月14日透過術科測驗入學。

「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」適合具職業或技能性向發展潛能的國中畢業生升學，為職涯發展邁出重要的一步。教育部說，今年各招生學校於3月13日開始受理報名繳件，應屆畢業生請由各國中協助集體繳交報名資料；非應屆或跨區報名的個別報名學生，請至各招生學校現場報名繳件。

教育部說，招生學校如參採「書面審查」，也請考生報名時一併繳交相關證明文件。學生如需報名台北市及新北市的特色招生學校，則依該市規定時程辦理。各校簡章及術科測驗內容範例等相關資訊，可至112學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學委員會下載參閱。