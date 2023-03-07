物價及基本薪資上漲，造成蛋價接連效應，台北市近期已有營養午餐業者擬調高營養午餐餐費，新北市新興國小昨日也發放「學校午餐價格調漲意見調查表」，研擬將從一餐48元改為55元，其餘一餐48元的學校也收到業者反映「再不調漲經營不下去」，因此目前正在內部開會討論中。

新北市淡水區新興國小昨日發放「學校午餐價格調漲意見調查表」，因原物料和基本工資調升等影響，將從現行一餐48元改為55元，漲幅約14％。

新興國小校長李連成表示，學校與竹圍國小、文化國小都是同一業者供餐，業者年前有反映，轄內其餘區域一餐普遍在55至60元間，依目前物價指數而言，一餐48元簡直是在苦撐，若不調漲可能無法營運，因此學校先前已行文給教育局，並多次詢問家長意見。

李連成表示，本周五才會收回意見調查書，不過，現在外面買一個便當都要100元，因此目前未看到有家長反彈，若確定漲價，將從今年9月新學期開始實施。

據了解，三峽國小、北大高中、桃子腳國中小的營養午餐業者也在上學期與校方反映，由於一餐落在48至50元，較其餘學校的價格低，因此也相當難經營，希望校方能連帶漲價，目前已有餐費較低的學校正在開會討論。

有校長也透露，先前有發現團膳供應雞腿變少，後來詢問業者，業者告知以這樣的成本，無法提供，為了兼顧學生飲食所需，業者調漲也不無道理。

對此，新北市教育局表示，本學期與營養午餐業者合約至6月30日，各校和業者訂有契約保障，目前各校仍是正常供應蛋品，本局將持續關注學校午餐蛋品供應情形，並與業者協調能確保蛋品穩定供應。