1名女子稱要往宜蘭，卻在台東縣卑南鄉東興村產業道路散心迷路。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

1輛紅色轎車停放在台東縣卑南鄉東興村山區產業道路，因車輛停放整天未移動，當地村民通報村長陳興榮，召集當地達魯瑪克守望相助巡守隊並通報警消救援，車主30多歲王姓女子聽到救災人員呼喊，竟誤以為「有壞人追逐」往更深山走去，最後終於救援成功，結束總共10小時的山區迷途驚魂記。

村民表示，1輛車子昨天起停在東興村比利良橋附近，村民原本以為是遊客或當地民眾，應該很快就會離開，起初不以為意，未料一直不見車主人影，車輛也沒移動，趕緊報警，而村長陳興榮也號召當地達魯瑪克守望相助巡守隊青年協尋。

由於沒有確切的地點巡守隊、救災人員及警方只能一邊大喊、一邊地毯式搜索，希望有人回應，聽到深山傳來1女子聲音，持續挺進山區搜索，才發現草叢堆蹲著1名女子。

車主王姓女子表示，聽到動靜原以為遇上壞人，便往深山裡逃去，直至搜救人員表示是來救她的，才放下戒心。

經過整夜搜索及指引，終於在多處陡峭懸崖的山區救出女子，結束這場驚魂記。而王女腳上穿著高跟鞋，只帶著1隻狗，在場人員認為相當危險，替她捏把冷汗。經詢問，王女表示自己原本來這裡散心，沒想到愈走愈深山，結果迷路走不出來，隨後警方將王女帶回轄區派出所，釐清事情經過。