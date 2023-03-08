因應氣候變遷及全球碳排淨零的趨勢下，苗栗縣政府持續推動節電工作，苗栗縣副縣長鄧桂菊8日上午就遠赴偏鄉南庄鄉山區的東河國小，陪同小朋友們一起學習節電常識，縣府工商發展處還請同仁扮成北極熊，提醒小朋友們要全力保護北極熊的家，鄧桂菊並主持有獎問答，讓小朋友搶答節電小常識問題，讓小朋友在歡樂的氣氛中了解節電的重要性。
苗栗縣政府從2015年起推動校園節電小教室，至今已完成巡迴百場節電教育宣導，其中並安排由縣長或是副縣長親自出席，帶領小朋友們一同學習節電小常識，將節電工作從日常開始做起。
苗栗縣副縣長鄧桂菊8日上午花了1個小時的車程，遠赴南庄鄉山區的東河國小，與小朋友們一起分享節電小常識，鄧桂菊特別強調，她買衣服特別選購純棉衣服，不僅通風而且吸汗，她隨手都帶著一把扇子，隨時可以扇去熱氣，不用完全靠冷氣。
鄧桂菊並帶著北極熊阿光一起主持有獎問答，讓小朋友們在搶答的樂趣中，加深對節電小常識的認識，鄧桂菊並指出，這次節電小教室，並搭配了兒童繪本，「動物節能趣－阿光熊尋訪節能動作高手之旅」來作節能宣導，藉由親子共學，學習在家中即能實施的節電行為，確實做好節電節流工作。
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