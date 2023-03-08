荷蘭隊靠著捕手川普（Chadwick Tromp）攻守俱佳，6局下敲出帶有2分打點安打助隊鎖住勝果，以4比2擊敗古巴隊，搶下世界棒球經典賽A組預賽首勝，總教練穆蘭斯（Hensley Meulens）認為這一勝幫助球隊吃下定心丸。

荷蘭先發投手德布洛克（Tom de Blok）一登板控球就出現亂流，單局3次四壞球保送形成滿壘，但靠著雙殺守備化解危機，最終用58球投3局僅失1分，接續登板的5位投手也只讓古巴再添1分。

穆蘭斯表示，在先發投手第一局出狀況時並沒有想要換投，「我們當然信任他，希望他能投到3、4局。之前他手臂有受過傷，今天看到他登板有如此表現，對他、對我們都是重要的一天，他重新展現他的能力。」

在官辦熱身賽荷蘭連輸2場，但正式開打後順利搶下「開門紅」，穆蘭斯認為這是非常重要的一勝，「我知道我們有足夠天賦能拿下比賽，這場贏下來也吃下定心丸，雖然投手群投出6次保送，但我們有很好的守備可以化解危機，這也是我們最強的武器，會繼續保持下去。」

敲出關鍵安打的川普則表示，自己此役選球還不是很精準，但很幸運能打到球，「這支安打很重要，前面打者也有很好的表現，才能讓我有機會發揮。」

荷蘭隊明天預賽第2戰同樣在中午出賽，將碰上巴拿馬，穆蘭斯也提前公布先發投手，將由曾在2013年來台效力統一獅的馬蒂斯（Shairon Martis）先發，他說：「今天對我們來說是很重要的1勝，明天也希望能幫球隊再拿1勝，盡量投更長的局數。」

馬蒂斯也提到相隔10年再次來台，「很高興能再次來台灣，我認識這裡的職棒聯盟、城市，很高興能再次來台打經典賽。」