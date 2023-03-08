警方經掌握涉案車輛，並通知車主到案說明，起出BB槍一支，全案依刑法恐嚇罪移送偵辦。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹1名男子走在自由路天橋上，突然興致一來拿相機往橋下拍照，沒想到路過1台白色轎車駕駛，疑似認為對方是在檢舉蒐證，竟拉下車窗直接亮槍恐嚇，嚇得男子往後退，並趕緊向警方報案。警方表示，掌握涉案車輛是租賃車，將駕駛逮捕後也起出BB槍，後續依照恐嚇罪移送偵辦。

7日下午5點多，20多歲的身穿卡其色衣服的被害男子，站在天橋拍照，拍到一半就聽到天橋底下1台車搖下車窗，駕駛朝著橋上被害人狂嗆「是在拍什麼！」隨後更直接亮出一把槍，對準男子頭部，被害人嚇得趕緊後退，持槍駕駛隨後也開車離開現場。

由於天橋附近就是小學，附近居民耳聞，放學時間竟然發生這種事，也擔心會不會有經過的學生被嚇到或受傷。

據了解，這名嫌犯是開著租賃車，持BB槍要去找人談判的路上，當下看到天橋上有人拍照，疑似是認為天橋上的被害人想檢舉他，拍照是為了蒐證，因此一氣之下搖下車窗大罵，並拿出預藏的BB槍恐嚇。

警方則表示，警方經掌握涉案車輛，並通知車主到案說明，起出BB槍一支，全案依刑法恐嚇罪移送偵辦。