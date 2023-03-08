殯葬大亨、龍巖創辦人李世聰今（8日）上午辭世，享壽65歲。李世聰在2020年罹患腦瘤就啟動二代接班，但是由女兒Kelly Lee交棒，而不是兒子李俊毅，原因是李俊毅並無接班的意願，李世聰只能打破「傳子不傳女」的世俗框架，將事業交由女兒。

李世聰與妻子育有一子一女，原本計畫要讓兒子接班，但李俊毅從小叛逆被趕出家門，不到20歲就與家裡斷了聯繫，2011年才重新連絡上家人。他在加拿大成立了一家新創公司，雖然與家人關係緩和，但卻無意接掌爸爸的殯葬事業，最終李世聰轉向把董事長的位子交到女兒手中。

據悉，Kelly Lee接班前十分低調，年約38歲的她過去曾在美國求學，畢業後在外商上班，擁有豐富的金融背景經歷。成為掌門人後，她上任後強勢改革，換下許多老臣，組織結構年輕化，更將夫婿拉進董事會，接替李俊毅的董事職務，兩人曾在活動中對外宣示「新時代已經來臨」。

李世聰1992年成立龍巖集團，為了提供頂級的禮儀服務，還特別到日本取經，聘請建築大師藤忠雄設計墓園，推動台灣殯葬現代化，一改台灣人對殯葬事業的印象，從黑色產業轉型為彩色產業，穩坐台灣殯葬霸主的地位。

李世聰2017年4月在一場友人生日宴會突然中風，隔幾年診斷出罹患神經膠質細胞瘤第四級，是腦瘤的一種。在這期間，李世聰加速名下財產規劃，先是在2017年將價值上百億元的龍巖股權，轉讓給女兒Kelly Lee，2020年底再將殯葬事業交給女兒。