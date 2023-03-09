屏東鄭姓女子移情別戀，和黃姓男友勇敢攤牌並表示想分手，鄭女帶著新歡李姓男子、三人相約至到大鵬灣談判，黃男醋勁大發、抽出彈簧刀狂刺李男致死。一審依殺人罪判黃男14年，二審高雄高分院9日宣判，駁回上訴。

鄭女與家住台中的黃男交往多年，遠距離感情生變。鄭女向黃男坦承已移情別戀，黃男便約鄭女、李男到大鵬灣跨海大橋下談判。

2022年4月12日凌晨1點多，鄭女和李男抵達停車場，李男一下車就遭黃男撂人伏擊，一陣暴打後，黃男拿出預藏好的彈簧刀，從後方直接朝李男肩、背部猛刺，刀傷直擊胸主動脈及左下肺葉，造成左側大量血胸及氣胸，眾人離去前還砸毀李男的轎車。警方獲報趕往現場，緊急將李男送醫搶救，急救後仍傷重不治，黃男事後也報警自首。

一審認為黃男手段兇狠，迄今未與被害人家屬和解、賠償或取得諒解，難認真心悔悟。審酌黃男累犯，有竊盜、毒品前科，依殺人罪判14年，砸毀車輛判4月。黃男不服上訴，高雄高分院今天宣判，合議庭認為原審認事用法無誤，駁回黃男上訴，維持原判。