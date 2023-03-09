S Restaurant ＆ Bar「調酒狂想曲」主題活動。（S Hotel提供）

S Restaurant ＆ Bar「調酒狂想曲」主題活動。（S Hotel提供）

法國設計名家-菲利普∙史塔克親自操刀的S Hotel，旗下S Restaurant ＆ Bar環境宛如藝術饗宴般，擁有令人印象深刻的華麗設計，期望帶給顧客如同置身紐約般輕鬆時尚的氛圍，酒吧內的威士忌吧似珠寶盒般熠熠生輝，不僅僅是一個酒吧，更是一個融合音樂與藝術的優雅空間。

本次活動以「調酒狂想曲」為主題，開放於每週五、六晚間打造出派對狂歡既視感，提供十餘款經典調酒與非酒精飲品無限暢飲、輕食炸物Buffet， 搭配精彩動人的LIVE BAND表演，營造出奢華感受的迷人夜晚，之後也將會不定時舉辦主題派對。

三月份為歡慶開幕，每週五、六晚間提供高CP值的活動優惠價男生999元，女生499元，無限暢飲精選各種不同基底的經典款調酒，另有一應俱全的單點式酒單，多層次風味的獨家調酒、香檳、威士忌、紅白葡萄酒等多種品項。輕食炸物BUFFET包含多樣化美食，香脆炸雞翅、美味薯條、可口烤串、精緻比薩。

凡於開幕當日入場後打卡分享，即贈送紅酒1瓶(數量有限，送完為止)，可電洽：(02)2712-1777

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