宜蘭礁溪老爺酒店驚傳火警，逾400房客費用飯店全買單。（翻攝影片）

宜蘭礁溪老爺酒店驚傳火警，逾400房客費用飯店全買單。（宜蘭消防局提供）

宜蘭縣礁溪老爺酒店今天（9日）晚間7時發生火警，火警原因疑因是地下1樓的廚房油鍋起火，導致排油煙機油管燃燒冒煙，所幸無人員受傷，礁溪老爺酒店將400多名受影響房客安排至鄰近飯店，今晚住宿費用與安排至附近飯店費用全由業者吸收，3月10日至12日暫停營業。

宜蘭縣消防局接獲民眾報案後，派遣宜蘭、礁溪、頭城等多個分隊救災人車前往現場搶救，冒煙原因疑似地下1樓廚房油鍋起火，導致排油煙機油管燃燒冒煙。

晚間7時42分，火勢雖然獲得控制，無人員受困、受傷，但因地下室仍有高溫及濃煙，至晚間9時許仍在持續排煙、降溫。火警發生時，飯店火警自動設備正常動作，飯店住宿、用餐民眾全數由飯店員工自衛消防編組協助疏散。

業者表示，估計有400多位房客受到影響，已安排至鄰近飯店，今晚住宿費用及安排到附近飯店費用，全由礁溪老爺酒店負擔。業者也決定3月10日至12日暫停營業，後續將視復原狀況決定營業時間，也聯繫暫停營業期間的旅客，是要延期還是取消，如取消也會全額退費，不收取任何手續費用。