【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】
日本關東知名觀光景點「箱根」，未來交通將更方便！小田急箱根控股集團日前公告，自今年4／1起「蘆之湖Liner巴士」行駛路線將延伸至小田急山之飯店，而箱根神社的入口處，也會設立全新的停靠站牌。若從小田原站出發，車程約40分鐘就能直達夢幻景點「箱根神社」。
目前僅在例假日行駛的蘆之湖Liner巴士，具備30個座位，乘車時需要具備乘車整理券（Liner券）以及乘車券2種票券。乘車整理券（Liner券）每張500日圓，乘車券則根據起站不同分為1,080日圓或1,340日圓。
推薦提早抵達站牌排隊，才能順利坐到靠窗位置，欣賞沿途車窗美景。巴士最早可在乘車前1個月至官方網站「箱根navi」預約，若當日車次仍有空位，最晚也需在發車前20分鐘完成預定手續。
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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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