彰化縣長王惠美宣布，今天晚上7點將發放400份爌肉飯及200份肉圓。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

世界棒球經典賽（WBC）預賽第2戰，昨晚中華隊對上義大利，全場轟出三發全壘打，終場以11比7擊退義大利，今力拼預賽2連勝。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

2023世界經典棒球賽中華隊第二場比賽10日晚間對上義大利，彰化縣政府前廣場直播吸引上百球迷守候，彰化縣長王惠美也守候在現場。

世界棒球經典賽（WBC）預賽第2戰，昨晚中華隊對上義大利，全場轟出三發全壘打，終場以11比7擊退義大利，今力拼預賽2連勝。彰化縣長王惠美宣布，今天晚上7點將發放400份爌肉飯及200份肉圓；另外同日晚間6點半，溪湖當地爌肉飯名店也將與公所共同發放400碗爌肉飯，一起相挺中華隊。

2023世界經典棒球賽中華隊第二場比賽10日晚間對上義大利，彰化縣政府前廣場直播吸引上百球迷守候，彰化縣長王惠美也守候在現場，發送限量爆米花及義大利披薩，期間張育成2分砲追平比分、宋家豪投出再見三振的那一刻，王惠美都興奮到站起來揮舞加油棒。

王惠美表示，昨天感謝彰化鄉親一起到府前廣場為球員加油打氣，比賽到最後中華隊以11：7獲勝，今天晚上7點將發放由溪湖阿讚豬腳爌肉贊助的400份爌肉飯，及縣府準備的200份肉圓應援，一起力挺、支持中華健兒。

王惠美還說，加碼的部分只要中華隊每贏1分，就再加100碗炕肉飯，贏2分就加發放200碗；另外，中華隊贏球，對手0分的話，再加碼100碗的彰化肉圓，行銷彰化在地美食小吃。

另外溪湖鎮公所也與溪湖阿讚豬腳爌肉聯手，回饋在地鄉親，今天晚上6點半也要在鎮公所前廣場發放400份爌肉飯，要讓所有鄉親吃飽飽，繼續為中華隊加油。