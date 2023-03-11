金門二膽島陳姓士兵失蹤後，國民黨金門立委陳玉珍昨日驚爆該名士兵人在廈門，目前平安。陳姓士兵怎會在三膽島附近海域被大陸海警發現？三膽島不是台灣的領土嗎？陳玉珍披露，大膽二膽三膽都離大陸非常近，常說的「金廈海域中線」，坐船去廈門過了大膽二膽，大概就已經進入廈門了。陳說，三膽當然是台灣的，但是邊邊一條線就是大陸的。因此，陳姓士兵在三膽附近海域被大陸救起來沒有非常奇怪。

陳玉珍今（11）日在中天電視《周末大爆卦》指出，兩岸關係比較敏感，他又是軍人，地點又是前線中的前線，昨日透過好幾個管道確認的訊息，基於人道的立場，先確認這位士兵是否平安，這也是最重要的。陳玉珍說，昨天是知道大陸撈到或撿到一個人，就問是不是這位士兵？最後得知人平安，目前在廈門。

陳玉珍披露，目前兩方都趨於低調，因為要解決很多事情。現在很肯定的是他不是投共，中共也不需要，也沒有機敏的文件，總不會去跟大陸討論台灣缺蛋缺肉的事，所以投共的可能性是沒有！

另外，陳玉珍直言，在士兵還沒現身說法以前，也不能說他是逃兵，說不定他是在海上想要游回來但游不回來，洋流就飄到那邊去了。

國民黨立委陳玉珍。（本報資料照片）

陳玉珍提到，過去每年7月都有辦「金夏泳渡比賽」，一年從金門游過去，一年從廈門游過來，這是游泳可以到的，距離真的很近，大膽二膽更近，過一條線、「我們所謂的中線」，很容易就漂過去「金廈海域中線」。

陳玉珍呼籲，從這件事應該檢討幾件事情，現在兩岸官方沒有溝通往來的管道，都是靠民間了解訊息。今天因為發生在一位是兵身上，相對比較敏感，改天有可能是漁民或老百姓，但兩岸目前缺少官方管道，並不是好的方式。這次還牽涉到軍人，稍有不慎就會被扣帽子。

至於陳姓士兵怎會在三膽島附近海域被大陸海警發現？三膽島不是我們的領土嗎？陳玉珍透露，大膽二膽三膽都離大陸非常近，常說的「金廈海域中線」，坐船去廈門過了大膽二膽，大概就已經進入廈門了。三膽當然是中華民國的，但是邊邊一條線就是大陸的。因此，陳姓士兵在三膽附近海域被大陸救起來沒有非常奇怪。

陳玉珍說，他們海警和我們海巡都一直有在巡邏，我們巡邏這邊、他們巡邏那邊，誰會在什麼時候遇到誰都很難說，被大陸救起來不會很奇怪，雙方漁民也常常在金廈中線遇到。