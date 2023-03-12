現效力於美國大聯盟波士頓紅襪隊的我國好手張育成，本屆世界棒球經典賽表現亮眼，昨（11）日在對荷蘭一役中更轟出滿貫砲，嗨翻全台球迷，精神科名醫沈政男大讚，他應該是台灣棒球史上打擊最強的球員。

中華隊昨晚以9比5擊敗荷蘭後，沈政男於臉書指出這結果實屬難能可貴，因為荷蘭陣中有多名現役大聯盟球員，而外媒對中華隊的實力評價不高，且隊裡唯一的現役大聯盟球員只有張育成。

沈政男認為，目前中華職棒打擊最強的球員，是樂天桃猿隊的林立；中華職棒史上打擊最強的球員，則為現效力於日本職棒日本火腿隊的王柏融；至於張育成，沈盛讚，「他應該是台灣棒球史上打擊最強的球員，超過了我們那一代的任何球星。」

另外，沈政男提到，中華隊本屆經典賽的投手群比較欠缺巨投，但整體水準不錯，才能有效壓制大聯盟等級的打者，例如昨對荷蘭投了4局多沒失分的吳哲源，原本是野手，後來才改練投球，結果大放異彩。