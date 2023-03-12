近期雞蛋和鴨蛋價格續寫歷史高價，現在連豬肉也不缺席！據農委會數據顯示，毛豬每公斤交易價已達90元，同樣寫下歷史高價。中華民國養豬協會副理事長林承德坦言，受原物料漲價及豬下痢等因素導致豬源供不應求，每日缺口超過1000隻，隨著端午節的需求接近，仍有漲價空間。

根據過往水準，農委會針對豬價的監控綠燈區為每公斤75元至85元，現在的交易價90元已超出綠燈區，據2023年2月毛豬產銷統計，每百公斤飼養成本約8300元，但實則成本支出已高於85元。

林承德表示，近年國際原物料價格水漲船高，飼料又是養豬最主要的成本支出，每公斤飼養成本已經達85元，而且去年10月南部產區出現豬流行性下痢，許多小豬死亡導致豬源減少，供應也就不上需求，上述原因都持續墊高豬肉價。

林承德說，現階段每天的缺口大約1000多隻，但因應端午節檔期，豬肉價仍有調漲空間。

農委會畜牧處回應，由於國內養豬產面臨豬舍更新、育成率下降及飼料成本等因素，去年底在養豬頭數為531萬頭，整體供應預計較前年同期減少約5 ％。

此外，今年因歐美解封、經濟活動復甦等使得消費增加，截至今年3月2日，豬肉輸入1萬567公噸較去年同期1萬9865公噸減少46.8 ％。進口價則上漲31 ％。

畜牧處指出，部分豬農飼養成本已達80元，因此農民收益有限，近日國內毛豬價格每公斤超過90元是反映整體供需，農委會已加強調度，並協調台糖公司在3月增供2000頭以應需求。

據肉品市場交易資料顯示，今年1-2月毛豬拍賣頭數103萬6778頭，較去年同期107萬1593頭少了3萬4815頭。