傳為降低國軍對雞蛋需求，農委會規畫以國產豆奶替代部分雞蛋需求，4月底前共計提供216萬瓶，農委會強調是為國軍「加菜」，而非取代雞蛋。立委表示，農委會要吸收2000萬的經費，主委陳吉仲實在太好心。陳吉仲神回「我是面惡心善」。

立法院司法及法制委員會今(15)日審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案。

根據農委會雞蛋產銷資訊平台資訊顯示，國內產蛋雞約3046萬隻，每日生產量已不足11.2萬箱，農委會主委陳吉仲日前曾說，農委會很樂意從3月底起連續2個月，供應國軍弟兄國產產銷履歷豆奶補充蛋白質，所需經費由農委會吸收。

然而「以豆奶代蛋」引發爭議，農委會日前急發新聞稿澄清，國軍雞蛋目前供應穩定，農委會並非以豆漿取代國軍雞蛋所需，而是研擬加碼菜單，讓國軍飲食營養升級。

陳吉仲表示，國軍副食品所需的農漁畜產品都有相關合約，業者依照合約供應，過去1年來，國軍訂購的雞蛋供應每日穩定維持在1萬4000盒左右，每盒10顆，喝豆奶是從加碼促銷大豆農產品的角度出發，並沒有說要替代雞蛋。

國民黨立委曾銘宗質疑，既然沒有要替代雞蛋，但國軍喝豆奶的全部金費由農委會全出，「陳主委你有這麼好心嗎」？陳吉仲神回「有！我是面惡心善」！

國民黨立委謝衣鳯表示，要國軍喝豆奶，究竟有沒有把國軍當成工具？國軍副食品合約中每天是1.4萬盒雞蛋，能否拿出合約來證明國軍真的沒有缺蛋？

陳吉仲說，供應給國軍雞蛋是長期的信賴關係，業者就算虧還是得按照合約供應，我們和國軍是好兄弟，加碼豆奶是為了國軍的健康，當國軍豆奶喝習慣了，之後採購豆奶對大豆產業也會更好，去年國內大豆種植面積約4000公頃，今年則來到6000公頃。