全台缺蛋潮下，每月採購5.6噸雞蛋的築間幸福鍋物近日全面停止供應蛋類商品。（資料照片／馮惠宜台中傳真）

日前有民眾到築間幸福鍋物一家分店用餐時，手機掃碼點餐，訝然發現附餐選項「雞蛋」選項直接被拉黑，無法點選。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

吃火鍋怎麼可以沒有雞蛋？全台最大的連鎖火鍋店築間幸福鍋物近日全台117家分店，同步停止供應附餐蛋品；對此，築間餐飲集團回應，該集團每月採購約5.6噸雞蛋，雖為聯合採購，價格無太大波動，但三月份起上游供貨不足，目前除旗下築間幸福鍋物停止供應附餐雞蛋選項，有之和牛自助吧台仍供應雞蛋，燒肉Smile溫泉蛋也正常供應。

台中人愛吃鍋，其中築間幸福鍋物以新鮮高品質的海鮮、多樣化餐點、高CP值且平易近人的消費模式，稱霸鍋物市場，在全台已有117家分店。

其火鍋供應方式除自助飲料、冰品、以及蔬食吧外，點湯底、肉盤後還有附餐選項，往常一般附餐都非澱粉類的雞蛋選項，但日前有民眾到築間幸福鍋物一家分店用餐時，手機掃碼點餐，訝然發現附餐選項「雞蛋」選項直接被拉黑，無法點選。

對此，築間餐飲集團回應，目前旗下品牌用到蛋品的商品逾60個，每月採購約5.6噸，雖集團聯合採購，價格無太大波動，惟三月份起上游仍供貨不足，才會停止供應部分品牌蛋品，其中築間幸福鍋物除了雞蛋外，仍提供多種附餐供消費者選擇。而築間和牛吃到飽品牌「有之和牛」自助吧台仍提供雞蛋讓消費者自取，其他如燒肉Smile品牌溫泉蛋也正常供應。