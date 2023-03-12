世界棒球經典賽（WBC）A組預賽今已來到最後一個賽程，中華隊昨（11）晚結束與荷蘭的比賽後，馬上迎接中午12點與古巴的賽事，不只球員辛苦，場邊帶領球迷應援的21位「經典女孩」也要一起晚接早，但令女孩們擔心的不是只有一套戰袍，而是台中毒辣的太陽。

本屆A組預賽將於今晚結束，也將揭曉哪兩支隊伍能順利前往東京，而「經典女孩」啦啦隊成員峮峮、短今接受《三立新聞網》採訪時，分享經典賽中最難忘的經驗。峮峮首先透露，10日在外野跳開場是最難忘的經驗，「因為外野是一個弧形，大家在對位的時候有些許困難，但可以讓外野的球迷有內野的感受」，讓她覺得很特別；短今則表示，「原本當天已經準備好保持燦爛的笑容，結果都沒有收到粉絲傳來的開場照片，原因是離太遠了！」

面對昨（11）日荷蘭的比賽，峮峮坦言女孩們賽前都吃了荷包蛋，短今開玩笑自爆：「我都吃鬱金香！」可見經典賽的備戰儀式相當謹慎。而比賽中突然播放陳子豪的「炸裂」，讓兩人都嚇一跳，因為沒有事先SET好，音樂一下，站在旁邊的妮可就一直看短今，雖然她記得旋律，但忘記是哪一首，峮峮表示一開始大家都在互看，聽到有人說「炸裂」才開始跳。

然而，對於晚接早的比賽，除了體力及戰袍，女孩們最擔心的就是毒辣的太陽。峮峮透露：「今天會猜拳決定哪些女孩站三壘，因為會曬到太陽。」擔心穿經典賽戰袍，會使脖子和手臂曬出一條曬痕，對此短今笑說：「這是經典賽的象徵！」峮峮則表示休息的時候會用外套稍微遮著，避免長時間曝曬。