AI（人工智慧）聊天機器人ChatGPT對高等教育造成衝擊，台大今天表示，AI輔助與人機協作是未來發展不可阻擋之趨勢，台大採取正面看待與善加利用的態度，將藉它協助教學與行政優化。

台大在去年ChatGPT引發熱潮時，由教務處下教學發展中心、數位學習中心，寫作中心與招生辦公室，展開多方討論。在教學部分，除了收集國外大學針對此議題的相關對策，也親自針對ChatGPT 的功能進行了解，並在課堂上與學生討論；寫作中心也啟動「Writing with AI」等系列課程與工作坊；此外，也在行政部分思考如何利用ChatGPT優化行政流程。

台大今天提出指引，提供教師與學生關於 ChatGPT 的介紹，以及正確使用之建議和提醒。主要精神與方向如下：

一、將ChatGPT 視為教學優化的契機，鼓勵教學更著重課程知識之實踐，而非單純的內容轉述；藉此提高學習的層次，由知識的學習提升到知識的創造。

二、教學現場也須因應新工具的發展，適時調整。設計更能反映課程獨特性，以及更符合課程目標的學習評量。

三、ChatGPT 等AI工具，雖有助於學習上思緒的建立，但使用者務必先了解其原理，並針對其生成內容做資訊驗證；以此為基礎形成個人觀點，而非單純接受工具所產生的結果。

台大表示，學校一向擁抱多元與開放，對於新興科技的發展與使用，也一貫採取正向接納的態度，因此未來也會利用AI相關工具協助教學與行政優化。