南投縣34歲黃姓男子駕駛吊臂拖板車載運水泥電桿，上午11時許行經台14甲線仁愛鄉衛生所右轉彎路段不慎翻覆，水泥電桿散落路面，巨大聲響驚動附近人員，駕駛及66歲鄭姓乘客雙雙受困，消防員獲報協助兩人脫困送醫，事故現場採單線雙向通車，詳細肇事原因待警方調查釐清。
據了解，黃姓男子駕駛吊臂拖板車從清境地區往埔里方向，上午11時許行經台14甲線準備轉台14線時，於仁愛鄉衛生所附近疑右轉不慎往右側翻，水泥電桿散落路面，路邊號誌也遭撞斷，巨大聲響驚動附近人員，警消獲報前往救援。
救護人員指出，吊臂拖板車往右側翻，駕駛黃姓男子、副駕駛座鄭姓男子雙雙受困掛掛彩，利用油壓剪等器材協助兩人脫困，其中乘客鄭姓男子傷勢較為嚴重，將右臂撕裂傷及骨折，雙雙送往醫院救治。
車禍事故地點位於台14甲線、台14線交會處附近，是往返清境、合歡山及春陽、廬山等景點的交通樞紐，因翻覆車輛占用1個車道，警方在現場進行交通疏導，維持單線雙向通車，肇事原因待警方進一步調查釐清。
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