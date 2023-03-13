國道4號東向20.7公里處，13日發生交通事故，蘇男駕駛半聯結車壓過伸縮縫，車斗上的大量砂石掉落車道，導致後方4部車輛追撞，這起事故造成2人受傷，詳細肇事原因待警方調查釐清。

國道公路警察局第3公路警察大隊表示，63歲蘇男駕駛半聯結車載運砂石，今日11時49分行經國4東向20.7公里處壓過伸縮縫，導致後斗內砂石彈落內、外側兩車道。

國道4號東向20.7公里處，13日發生2傷交通事故。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

大面積碎石散落，造成外側車由35歲黃女駕駛的小客車打滑後，自撞內側隧道壁後再失控打橫碰撞內車道小客車，後方小客車目擊後立即煞停，但遭後方小客車推撞後撞擊黃女小客車，造成黃女等 2人受傷送醫救治，詳細肇事原因待警方調查釐清。

第3公路警察大隊呼籲用路人，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。裝載貨物請勿超高、高寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當。